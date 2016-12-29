Бывшему вице-губернатору Юрию Денисову продлили срок ареста до 16 марта

Александр
Автор: Александр Декабрь 29, 2016 10:45

Бывшему вице-губернатору Юрию Денисову продлили срок ареста до 16 марта

Бывшему вице-губернатору Юрию Денисову продлили срок ареста до 16 марта

Супруга бывшего чиновника оставлена под домашним арестом

Меру пресечения в отношении бывшего заместителя губернатора Алтайского края Юрия Денисова и его супруги Татьяны Денисовой продлили до 16 марта.

Данный вопрос 28 декабря рассматривался Центральным районным судом Барнаула в рамках первого заседания по этому громкому коррупционному делу. В итоге было вынесено постановление оставить в отношении Юрия и Татьяны Денисовых действующие меры пресечения и продлить срок до 16 марта.

Таким образом, бывший вице-губернатор останется в следственном изоляторе до 16 марта 2017 года, а его супруга будет до этого времени находиться под домашним арестом.

Кроме того, принято решение по подсудности — по существу рассматривать уголовное дело будет Железнодорожный районный суд Барнаула.

Портал Amic.ru неоднократно сообщал, что бывшему заместителю губернатора Алтайского края инкриминируют получение взяток в крупном и особо крупном размерах, сопряженное с вымогательством.

Сумма незаконного вознаграждения, которое, как полагает следствие, получил бывший чиновник, составляет около 2,5 миллионов рублей.

Татьяну Денисову обвиняют в посредничестве при получении ее мужем взяток.

Начиная с марта 2016 года и до недавнего времени Денисовы находились в СИЗО. 15 декабря адвокаты Татьяны Денисовой сумели добиться изменения меры пресечения в отношении жены экс-чиновника — она была определена под домашний арест. Сам Юрий Денисов остался в следственном изоляторе.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Декабрь 29, 2016 10:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Наталья

    Наталья

    Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!

    Читать статью
  • Саша

    Саша

    Вы супер

    Читать статью
  • Валентин

    Валентин

    Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....

    Читать статью

  • Очень жаль..Армен Борисович ослеплён... а молодая по - ходу, пиара хочет..мозгов у неё нет..

    Читать статью
  • Валентина

    Валентина

    Потому,что пожилым людям работать с карточками не привычное дело ....И требуется много нервных усилий чтобы произвести определенную операцию с…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии