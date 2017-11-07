Бывший шеф дочери Пескова решил баллотироваться в президенты РФ

Президент ассоциации бизнес-патриотов «Аванти» Рахман Янсуков решил принять участие в борьбе за пост президента РФ в 2018 году, сообщает РБК.

Владимир Путин на муниципальных выборах. Фото: kremlin.ru.

Говоря о причинах, подтолкнувших его к такому решению, Янсуков заявил, что успехи России ассоциируются в мире с фигурой главы государства Владимира Путина, но страна находится «в условиях глобального геополитического противостояния» и «под маской распространения и установления демократических ценностей» иностранные государства собираются дестабилизировать Россию.

Янсуков считает, что своим выдвижением может поднять явку среди молодежи и доказать, что молодые россияне «настроены патриотично», «сколько бы ни пытался доказать обратное Алексей Навальный, раскачивающий лодку в непростое время».

В своей предвыборной программе Янсуков предлагает «усовершенствовать текущую национальную идею», развивать «бизнес-патриотизм», возродить народные дружины, ввести налог на тунеядство, отменить спецсигналы для всех автомобилей кроме спецавтотранспорта, обеспечить бесплатное высшее образование, не повышать пенсионный возраст, установить фиксированную госставку по ипотеке.

О своем решении баллотироваться он сообщил в специальном письме.

Ранее о своем намерении участвовать в выборах президента РФ объявили телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон. Первая позиционирует себя как кандидат » против всех», вторая как защитник прав женщин и детей. Оппозиционер Алексей Навальный, который по закону не может баллотироваться в президенты РФ, тем не менее проводит свою кампанию. Что касается действующего главы государства Владимира Путина, то он еще не объявлял о том, что будет переизбираться на новый срок.

Справка

Основателем «Аванти» является бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов, который сейчас находится под следствием из-за стрельбы в отеле Four Seasons. В ассоциации «Аванти» некоторое время на посту советника президента работала дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова — Елизавета Пескова. В этом статусе летом Пескова съездила в Севастополь и решала там проблемы судоремонтного завода. Но в конце августа появилась информация, что Пескова в «Аванти» больше не работает.