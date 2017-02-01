Бывший вице-губернатор Юрий Денисов не ответил на вопрос о признании вины

Александр
Автор: Александр Февраль 1, 2017 00:45

Бывший вице-губернатор Юрий Денисов не ответил на вопрос о признании вины

Бывший вице-губернатор Юрий Денисов не ответил на вопрос о признании вины

Первое заседание суда по громкому коррупционному делу прошло в Барнауле 31 января

Первое заседание по громкому делу бывшего заместителя губернатора Алтайского края Юрия Денисова и его супруги состоялось во вторник, 31 января, в Железнодорожном районном суде Барнаула.

Как сообщили порталу Amic.ru в самой инстанции, в судебном заседании сегодня было оглашено обвинительное заключение. Ранее неоднократно сообщалось, что экс-заместителю главы региона инкриминируют получение взяток, в том числе в особо крупном размере, сопряженное с вымогательством.

Жену бывшего чиновника Татьяну Денисову обвиняют в посредничестве при получении преступных денег. Общая сумма незаконных средств, получение которых инкриминируют Юрию Денисову, составляет порядка 2,5 миллионов рублей.

Имелась вероятность, что в рамках первого заседания суда Юрий и Татьяна Денисовы ответят на вопрос о том, признают ли они вину во вменяемых им преступлениях. Однако от этого Денисовы воздержались.

Свою позицию по этому поводу, как ожидается, они выскажут во время судебного допроса. В прокуратуре края порталу Amic.ru сообщили, что до этой стадии судебный процесс еще не дошел.

Следующее заседание суда назначено на 10:00 3 февраля.

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Александр
Автор: Александр Февраль 1, 2017 00:45
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