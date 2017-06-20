Четыре министерства могут переехать в район «Москва-Сити»

Александр
Автор: Александр Июнь 20, 2017 03:46

Четыре министерства могут переехать в район «Москва-Сити»

Четыре министерства могут переехать в район "Москва-Сити"

Переезд может произойти во второй половине 2018 года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассматривает возможность переезда четырех министерств – Минстроя, Минэкономики, Минкомсвязи и Минпромторга – из зданий в центре Москвы в район «Москва-Сити». Об этом пишет «Коммерсант».

Пресс-секретарь главы кабмина подчеркнула, что переезд может произойти во второй половине 2018 года. По ее словам, сейчас прорабатываются детали. Скорее всего, куратором этого проекта будет Агентство по ипотечному жилищному кредитованию.

Переезд министров планируют осуществить для сокращения расходов за счет уменьшения используемых для работы министерств площадей более чем в четыре раза, до 70 тыс. кв. метров.

Издание пишет, что если идея переезда министров окажется удачной, то не исключено, что следом переедут и другие министерства.

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Автор: Александр Июнь 20, 2017 03:46
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