Чубайс рассказал об ужасе на экономическом форуме в Давосе

Причиной ужаса является разрушение мирового порядка, существовавшего с окончания Второй мировой

Ужас царит среди участников Давосского форума из-за «глобальной политической катастрофы» и разрушения мирового порядка, который существовал с окончания Второй мировой войны. Об этом сообщил в интервью BFM глава «Роснано» Анатолий Чубайс, передает «Лента.ру».

По его словам, такой ужас, который ощущается у абсолютного большинства участников, наблюдался лишь в 2009 году, когда разворачивался глобальный мировой финансовый кризис. «У всех на устах был вопрос: что это такое, это кризис в системе или кризис системы в целом?» — приводит его слова издание.

Чубайс отметил, что разрушение прежнего мирового порядка хорошо продемонстрировало выступление председателя КНР Си Цзиньпина, ставшее «одой рыночной экономике». Глава «Роснано» добавил, что почти в это же время избранный президент США Дональд Трамп в интервью заявил, что Штаты все обижают и он намерен повысить импортные пошлины. Республиканец отметил, что если немецкие или иные автомобильные концерны построят заводы в Мексике, то им придется платить гигантскую импортную пошлину, которую он введет в США. «Мир перевернулся», — констатировал Чубайс.

47-й Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 17 по 20 января. Его главной темой стало «Чуткое и ответственное руководство». Издание добавляет, что мероприятие должно собрать рекордные три тысячи участников – политиков, бизнесменов, представителей международных организаций и гражданского общества.

РБК отмечает, что официальную российскую делегацию возглавил первый вице-премьер Игорь Шувалов.