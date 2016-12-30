CNN: Москва ответила на новые санкции Америки

CNN сообщает, что в Москве закрыта школа для детей дипломатов западных стран
CNN сообщает об ответных действиях Москвы после введения Америкой новых санкций против России, об этом пишет газета «Известия».
Как сообщает телеканал CNN, в Москве закрыли школу для детей дипломатов западных стран. Кроме этого, источник CNN сообщает, что был блокирован доступ в дом отдыха посольства США в Серебряном Бору на севере столицы.
Однако официального подтверждения этой информации от Кремля пока нет.
Как сообщалось ранее, в четверг, 29 декабря, США сообщили о высылке из страны 35 российских дипломатов.
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