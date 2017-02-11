CNN подтвердил подлинность части компромата на Трампа

Александр
Автор: Александр Февраль 11, 2017 17:45

CNN подтвердил подлинность части компромата на Трампа

CNN подтвердил подлинность части компромата на Трампа

Однако, по данным CNN, речь идет о перехваченных разговорах

Спецслужбы США подтвердили подлинность части скандального доклада, в котором говорится о компромате на президента Америки Дональда Трампа. Об этом пишет сайт газеты «Комсомольская правда», ссылаясь на телеканал CNN.

Как сообщается, речь идет не о непристойных обвинениях, а о разговорах, которые удалось перехватить «между должностными лицами в России и простыми гражданами страны».

Спецслужбы Америки подтверждают, что эти россияне в самом деле общались. Однако доказательств о том, что они обсуждали конкретно президента США, у разведки нет. В свою очередь, в Белом доме эту новость опровергли, назвав «отвратительной подделкой».

Напомним, президент США Дональд Трамп вступил в должность 20 января.

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Александр
Автор: Александр Февраль 11, 2017 17:45
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