Данные почти 200 млн избирателей США ошибочно попали в сеть

Александр
Автор: Александр Июнь 23, 2017 15:45

Данные почти 200 млн избирателей США ошибочно попали в сеть

Данные почти 200 млн избирателей США ошибочно попали в сеть

Данные ошибочно выложила в сеть компания Deep Root Analytics

Аналитическая компания Deep Root Analytics по ошибке опубликовала данные 198 миллионов американских избирателей. Об этом пишет «Интерфакс».

Представитель компании пояснил, что организация берет на себя ответственность за эти действия. Утечку нашла компания UpGuard. Она специализируется на вопросах безопасности.

После этого на базе данных был установлен пароль, однако около двух недель она была в открытом доступе.

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Александр
Автор: Александр Июнь 23, 2017 15:45
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