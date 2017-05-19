Демонстранты выложили слово «сопротивляйся» в гольф-клубе Дональда Трампа

В акции приняли участие около 200 человек

Активисты устроили флешмоб на поле для игры в гольф в Ранчо-Палос-Вердес, которое принадлежит президенту США Дональду Трампу. Об этом пишет ТАСС.

Демонстранты сформировали своими телами слово «Сопротивляйся». В этой акции приняли участие около 200 человек. Таким образом они хотели призвать Трампа обнародовать свои налоговые декларации.

Все мероприятие продолжалось около 15 минут. Закончился флешмоб песней «Боже, благослови Америку». Один из активистов признался, что выложить телами фразу «Обнародуй свои налоги» оказалось слишком сложным.

Согласно американскому закону, президент обнародует информацию о своих доходах добровольно.