Депутат Госдумы ответил на слова генерала из Украины об обмене Севастополя

Александр
Автор: Александр Январь 30, 2017 20:45

Депутат Госдумы ответил на слова генерала из Украины об обмене Севастополя

Депутат Госдумы ответил на слова генерала из Украины об обмене Севастополя

Украинского генерала Руслан Бальбек назвал «гигантом мысли»

Депутат Госдумы РФ от Республики Крым Руслан Бальбек ответил на предложение экс-заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенанта Юрия Думанского, который предложил оставить России Севастополь, а Крым вернуть их стране. Об этом он написал в своем аккаунте  в Facebook.

Бальбек заявил, что знал, что в Генштабе Украины «сидят «гиганты мысли». Но, по его словам, «таких продвинутых» он еще не встречал.

Бальбек предположил, что Думанский пошел на пенсию не из-за возраста: «Похоже, военачальник живет в своем виртуальном мире, где можно менять бусы на золото, санкции – на территории, интересы граждан – на международное признание», – написал он в соцсети.

В конце своего поста депутат вспоминает слова, произнесенные министром иностранных дел Андреем Громыко: «Россия такая большая потому, что никому ничего не отдает.

Севастополь – город на юго-западе Крымского полуострова, на побережье Чёрного моря. Незамерзающий морской торговый и рыбный порт, промышленный, научно-технический, рекреационный и культурно-исторический центр. Носит звание «Город-Герой». В Севастополе расположена главная военно-морская база Черноморского флота Российской Федерации. 

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Александр
Автор: Александр Январь 30, 2017 20:45
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