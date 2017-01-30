Депутат Госдумы ответил на слова генерала из Украины об обмене Севастополя
Украинского генерала Руслан Бальбек назвал «гигантом мысли»
Депутат Госдумы РФ от Республики Крым Руслан Бальбек ответил на предложение экс-заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенанта Юрия Думанского, который предложил оставить России Севастополь, а Крым вернуть их стране. Об этом он написал в своем аккаунте в Facebook.
Бальбек заявил, что знал, что в Генштабе Украины «сидят «гиганты мысли». Но, по его словам, «таких продвинутых» он еще не встречал.
Бальбек предположил, что Думанский пошел на пенсию не из-за возраста: «Похоже, военачальник живет в своем виртуальном мире, где можно менять бусы на золото, санкции – на территории, интересы граждан – на международное признание», – написал он в соцсети.
В конце своего поста депутат вспоминает слова, произнесенные министром иностранных дел Андреем Громыко: «Россия такая большая потому, что никому ничего не отдает.
Севастополь – город на юго-западе Крымского полуострова, на побережье Чёрного моря. Незамерзающий морской торговый и рыбный порт, промышленный, научно-технический, рекреационный и культурно-исторический центр. Носит звание «Город-Герой». В Севастополе расположена главная военно-морская база Черноморского флота Российской Федерации.
Читайте также
- Захарова объяснила, почему Киев обрадовался крушению Ту-154 Минобороны РФ 0
- СNN: Трампу поведали о компрометирующем досье, собранном в России 0
- Бывшему вице-губернатору Юрию Денисову продлили срок ареста до 16 марта 0
- Песков прокомментировал новую антитабачную концепцию Минздрава 0
- Сенатор Джабаров предложил Литве вернуть Вильнюсский край 0
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий