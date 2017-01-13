Депутат Луговой предложил приравнять соцсети к операторам связи

Александр
Автор: Александр Январь 13, 2017 22:45

Депутат Луговой предложил приравнять соцсети к операторам связи

Депутат Луговой предложил приравнять соцсети к операторам связи

Ужесточить требования, по его мнению, нужно, чтобы «наших сограждан и наших детей не вербовали ехать в Сирию»

Депутат Госдумы Андрей Луговой предложил приравнять социальные сети к операторам связи, чтобы ограничить их использование, например, для вербовки в террористические организации, пишет «Интерфакс».

По его мнению, соцсети нужно сделать операторами связи, чтобы к ним были ужесточены требования. «Чтобы, извините, наших сограждан и наших детей не вербовали на то, чтобы ехать в Сирию и другие «горячие точки», — цитирует агентство его слова. Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 13 января, на заседании Госдумы в ходе дискуссии по законопроекту об онлайн-кинотеатрах.

Агентство напоминает, что Дума приняла его в первом чтении. Инициативу внесли первый зампред комитета ГД по информационной политике Шамсаил Саралиев и член комитета по безопасности Андрей Луговой. Законопроект предусматривает ограничение доли иностранных владельцев в уставном капитале российских онлайн-кинотеатров до 20%.

В связи с этим Луговой отметил, что на сегодня есть сервисы, объем пользователей которых превышает 100 тысяч. По его мнению, не пройдет и года, как некоторые будут иметь 3, 5, 10, 15 млн пользователей, в результате чего они станут СМИ с влиянием на целые субъекты и всю страну, отмечает агентство.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Январь 13, 2017 22:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью
  • Наталья

    Наталья

    Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!

    Читать статью
  • Саша

    Саша

    Вы супер

    Читать статью
  • Валентин

    Валентин

    Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии