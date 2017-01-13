Депутат Луговой предложил приравнять соцсети к операторам связи

Ужесточить требования, по его мнению, нужно, чтобы «наших сограждан и наших детей не вербовали ехать в Сирию»

Депутат Госдумы Андрей Луговой предложил приравнять социальные сети к операторам связи, чтобы ограничить их использование, например, для вербовки в террористические организации, пишет «Интерфакс».

По его мнению, соцсети нужно сделать операторами связи, чтобы к ним были ужесточены требования. «Чтобы, извините, наших сограждан и наших детей не вербовали на то, чтобы ехать в Сирию и другие «горячие точки», — цитирует агентство его слова. Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 13 января, на заседании Госдумы в ходе дискуссии по законопроекту об онлайн-кинотеатрах.

Агентство напоминает, что Дума приняла его в первом чтении. Инициативу внесли первый зампред комитета ГД по информационной политике Шамсаил Саралиев и член комитета по безопасности Андрей Луговой. Законопроект предусматривает ограничение доли иностранных владельцев в уставном капитале российских онлайн-кинотеатров до 20%.

В связи с этим Луговой отметил, что на сегодня есть сервисы, объем пользователей которых превышает 100 тысяч. По его мнению, не пройдет и года, как некоторые будут иметь 3, 5, 10, 15 млн пользователей, в результате чего они станут СМИ с влиянием на целые субъекты и всю страну, отмечает агентство.