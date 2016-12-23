Депутат Верховной Рады назвал «героем» убийцу посла России в Турции

Александр
Автор: Александр Декабрь 23, 2016 00:45

Депутат Верховной Рады назвал «героем» убийцу посла России в Турции

Депутат Верховной Рады назвал "героем" убийцу посла России в Турции

Такое мнение депутат Верховной Рады Парасюк высказал на своей странице в соцсети

Депутат Верховной Рады Владимир Парасюк заявил в своем аккаунте Facebook, что убийца посла России в Турции Андрея Карлова – герой. Об этом пишет РИА Новости.

«Когда человек ценой собственной жизни готов идти на крайние меры ради идеи, ради правды, тогда можно с уверенностью сказать – герой!» — пишет украинец.

Чуть позже, уже в комментариях, депутат добавил, что человек, убивший россиянина,  – «герой для своего народа».

Напомним, посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря  в Центре современного искусства на открытии выставки «Россия глазами путешественника» в Анкаре. Того, кто стрелял, ликвидировали. 

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Александр
Автор: Александр Декабрь 23, 2016 00:45
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