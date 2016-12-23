Депутат Верховной Рады назвал «героем» убийцу посла России в Турции

Такое мнение депутат Верховной Рады Парасюк высказал на своей странице в соцсети
Депутат Верховной Рады Владимир Парасюк заявил в своем аккаунте Facebook, что убийца посла России в Турции Андрея Карлова – герой. Об этом пишет РИА Новости.
«Когда человек ценой собственной жизни готов идти на крайние меры ради идеи, ради правды, тогда можно с уверенностью сказать – герой!» — пишет украинец.
Чуть позже, уже в комментариях, депутат добавил, что человек, убивший россиянина, – «герой для своего народа».
Напомним, посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря в Центре современного искусства на открытии выставки «Россия глазами путешественника» в Анкаре. Того, кто стрелял, ликвидировали.
Читайте также
- Песков заявил, что Кремль не контактирует с командой Трампа 0 22.Дек
- Авторы идеи «кот Барсик» замахнулись на выборы президента 0 20.Дек
- Обама установил условия применения кибероружия против России – СМИ 0 21.Дек
- Новоалтайск останется без главы администрации еще несколько месяцев 0 22.Дек
- Президент Путин назвал цель убийства российского посла в Турции 0 22.Дек
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Валентина
Потому,что пожилым людям работать с карточками не привычное дело ....И требуется много нервных усилий чтобы произвести определенную операцию с…Читать статью
-
Иван
А где у неё Российский патриотизм?Читать статью
-
Маша
Мне лично аудиокурсы помогали. Но все-таки лучше доверить это профессионалам, я вот EnglishDom окончила, например. Можно сериалы смотреть на английским.…Читать статью
-
Иван
все по делуЧитать статью
-
first state
ТВАРИ!!!Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий