Депутат Верховной Рады назвал «героем» убийцу посла России в Турции

Такое мнение депутат Верховной Рады Парасюк высказал на своей странице в соцсети

Депутат Верховной Рады Владимир Парасюк заявил в своем аккаунте Facebook, что убийца посла России в Турции Андрея Карлова – герой. Об этом пишет РИА Новости.

«Когда человек ценой собственной жизни готов идти на крайние меры ради идеи, ради правды, тогда можно с уверенностью сказать – герой!» — пишет украинец.

Чуть позже, уже в комментариях, депутат добавил, что человек, убивший россиянина, – «герой для своего народа».

Напомним, посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря в Центре современного искусства на открытии выставки «Россия глазами путешественника» в Анкаре. Того, кто стрелял, ликвидировали.