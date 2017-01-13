Депутат Верховной Рады верит, что Украина проведет парад на Красной площади

Александр
Автор: Александр Январь 13, 2017 01:46

Депутат Верховной Рады верит, что Украина проведет парад на Красной площади

Депутат Верховной Рады верит, что Украина проведет парад на Красной площади

Член парламента соседней страны полагает, что армия его государства сильнее российской

Депутат Верховной Рады Андрей Тетерук заявил, что Украина сможет провести парад на Красной площади, поскольку армия его страны сильнее российской.

«Украинцы являются сильными воинами. Я искренне считаю, что мы еще проведем парад на Красной площади», — сказал член парламента Украины, добавив, что такой шаг будет уместен.

Данные слова он произнес в эфире телеканала «112 Украина». Ведущий программы напомнил Тетеруку о том, что в риторике украинских политиков уже были подобные заявления.

Между тем нынешний глава российской Службы внешней разведки, а до этого спикер Госдумы Сергей Нарышкин в 2016 году указывал, что если бы Россия была вынуждена воевать со страной, сравнимой по потенциалу с Украиной, то такой конфликт максимум продлился бы четыре дня.

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Александр
Автор: Александр Январь 13, 2017 01:46
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