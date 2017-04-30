Депутату Госдумы от Алтая Шаргунову подожгли квартиру. Фото

Александр
Автор: Александр Апрель 30, 2017 15:45

Депутату Госдумы от Алтая Шаргунову подожгли квартиру. Фото

Депутату Госдумы от Алтая Шаргунову подожгли квартиру. Фото

Дома в этот момент был отец депутата, ему удалось спастись

Депутат Госдумы от Алтайского края и Республики Алтай Сергей Шаргунов сообщил на странице в Facebook о поджоге своей квартиры. По его словам, это случилось на следующий день после голосования за закон о сносе пятиэтажек в Москве. Это произошло еще 21 апреля.

«Спрашивают про поджог квартиры. Это случилось на следующий день после голосования в первом чтении против закона о реновации. Огонь пошел с балкона на 7-м этаже. Возможно, разбили стекло и что-то закинули. Чудом спасся отец. Сгорели вещи, картины, обгорели иконы. Пожарные успели спасти две другие комнаты. Я решил нигде не говорить о произошедшем. Чтобы не получился крик: «Волки, волки!» Но информация уже просочилась в СМИ и блоги. Поэтому комментарий прост: я обратился в правоохранительные органы и надеюсь на добросовестное расследование», — написал Сергей Шаргунов.

Сергей Шаргунов прошел в Госдуму от КПРФ. От Алтайского края он единственный представляет партию в ГД. Шаргунов живет в Москве, известен как писатель и журналист.

20 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о сносе пятиэтажек в Москве. Шаргунов — один из немногих, кто проголосовал против.

Почти восемь тысяч домов в Москве хочет снести мэрия, чтобы на их месте можно было построить новые высотки. Жителям предложат альтернативное жилье. Однако проект должен получить одобрение в Госдуме.

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Александр
Автор: Александр Апрель 30, 2017 15:45
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