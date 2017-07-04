Депутаты Алтайского Заксобрания ушли на каникулы

Следующая сессия пройдет 31 августа

Депутаты Алтайского краевого Заксобрания уходят на летние каникулы. Об этом на сессии 29 июня сообщил председатель АКЗС Александр Романенко. Следующая сессия АКЗС состоится 31 августа.

Романенко порекомендовал депутатам отдыхать на курортах Алтайского края.

Уточним, что двухмесячный отпуск будет только у тех депутатов, которые исполняют свои полномочия на неосвобожденной основе, то есть не работают в АКЗС и не получают там заработную плату. Таких там на сегодня 58 депутатов из 67 избранных в седьмой созыв АКЗС.

Остальные девять, кто официально трудится в краевом парламенте, по сути, на каникулы не уходят (за исключением официального отпуска по графику).

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