Депутаты-единороссы прочитали к 9 мая гамзатовских «Журавлей». Видео

Стихотворение читают депутаты Госдумы, АКЗС и Барнаульской городской думы
Депутаты партии «Единая Россия» прочитали стихотворение Расула Гамзатова «Журавли». Это видео, опубликованное 5 мая, они посвятили погибшим в Великой Отечественной войне.
Стихотворение читают депутаты Госдумы Даниил Бессарабов, Валерий Елыкомов, Иван Лоор, Наталья Кувшинова, депутат АКЗС Иван Мордовин, депутат Барнаульской городской думы, сопредседатель регионального отделения ОНФ Марина Ермоленко.
Кстати, несколько дней назад Даниил Бессарабов спел песню об Алтае на празднике «Цветение маральника».
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