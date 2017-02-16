Дмитрий Фельдман возглавил администрацию Рубцовска

Депутаты отдали предпочтение персоне чиновника, который до этого временно возглавлял исполнительную власть города

Должность главы администрации Рубцовска займет Дмитрий Фельдман, который до последнего времени исполнял обязанности руководителя исполнительной власти города.

Соответствующее решение в четверг, 16 февраля, приняли на сессии городского совета местные депутаты.

Необходимую поддержку народных избранников по итогам тайного голосования получил исполняющий обязанности сити-менеджера, с которым будет заключен контракт. Отметим, что полномочия главы администрации продлятся недолго – в сентябре этого года в городе будет избран новый состав представительного органа, поэтому придется вновь определяться и с сити-менеджером.

Изначально на пост главы администрации Рубцовска претендовали четыре человека: Дмитрий Фельдман, депутат горсовета Евгений Криволапов, замначальника управления по ЖКХ Владимир Веснин, а также директор рекламного агентства Игорь Фельдбуш. Впрочем, последний не прошел конкурсный отбор из-за непредоставления необходимого пакета документов.

Также напомним, что вопрос о новом сити-менеджере в Рубцовске встал после того, как прежний глава администрации Владимир Ларионов ушел в досрочную отставку. Дело в том, что в прошлом году Ларионов был признан виновным в незаконном распоряжении о предоставлении в социальный найм и собственность своей подчиненной комнаты из муниципального жилищного фонда.

Экс-глава администрации почти сразу был амнистирован, но должности в итоге лишился.