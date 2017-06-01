Дмитрий Медведев похвастался, что в школе подтягивался более 30 раз

Александр
Автор: Александр Июнь 1, 2017 07:45

Дмитрий Медведев похвастался, что в школе подтягивался более 30 раз

Дмитрий Медведев похвастался, что в школе подтягивался более 30 раз

Премьер-министр отметил, что он был худеньким

Премьер-министр страны Дмитрий Медведев заявил, что в школьные годы подтягивался не менее тридцати раз. Об этом глава правительства рассказал во время видеоконференции по итогам праймериз «Единой России».

Как пишет РИА Новости, представители партии в Твери рассказали премьер-министру об организованном движении «турникменов» (спортсменов, выполняющих упражнения на турнике) в регионе и о массовой акции, в ходе которой одновременно подтягивались 1,5 тысячи человек. На вопрос Медведева, сколько подтянулись, представитель «Единой России» в регионе ответил: «Не менее двадцати раз».

Дмитрий Медведев на эту цифру с улыбкой ответил, что в школе он подтягивался не менее 30 раз.

«Я когда в школе учился, подтягивался тридцать раз. Я, правда, был совсем худенький. Пусть занимаются физической культурой», — сказал Дмитрий Медведев.

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Александр
Автор: Александр Июнь 1, 2017 07:45
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