Дмитрий Медведев простился в Германии с экс-канцлером Гельмутом Колем

Прощание с экс-канцлером ФРГ проходит 1 июля

Премьер-министр России Дмитрий Медведев простился с бывшим-канцлером ФРГ Гельмутом Колем, пишет РИА «Новости».

Глава российского кабмина почтил память политика минутой молчания. После Медведева с Колем простилась вдова первого президента России Наина Ельцина. Российский премьер также оставил запись в книге соболезнований.

Отметим, Дмитрий Медведев прилетел в Германию на одном самолете с Наиной Ельциной. Вдова первого президента России прилетела на церемонию по личному приглашению семьи Коль.

Экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль скончался утром 16 июня в своем доме в немецком Людвигсхафене. Ему было 87 лет.