Дмитрий Медведев простился в Германии с экс-канцлером Гельмутом Колем

Прощание с экс-канцлером ФРГ проходит 1 июля
Премьер-министр России Дмитрий Медведев простился с бывшим-канцлером ФРГ Гельмутом Колем, пишет РИА «Новости».
Глава российского кабмина почтил память политика минутой молчания. После Медведева с Колем простилась вдова первого президента России Наина Ельцина. Российский премьер также оставил запись в книге соболезнований.
Отметим, Дмитрий Медведев прилетел в Германию на одном самолете с Наиной Ельциной. Вдова первого президента России прилетела на церемонию по личному приглашению семьи Коль.
Экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль скончался утром 16 июня в своем доме в немецком Людвигсхафене. Ему было 87 лет.
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