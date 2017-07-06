Дмитрий Медведев простился в Германии с экс-канцлером Гельмутом Колем

Александр
Автор: Александр Июль 6, 2017 15:46

Дмитрий Медведев простился в Германии с экс-канцлером Гельмутом Колем

Дмитрий Медведев простился в Германии с экс-канцлером Гельмутом Колем

Прощание с экс-канцлером ФРГ проходит 1 июля

Премьер-министр России Дмитрий Медведев простился с бывшим-канцлером ФРГ Гельмутом Колем, пишет РИА «Новости».

Глава российского кабмина почтил память политика минутой молчания. После Медведева с Колем простилась вдова первого президента России Наина Ельцина. Российский премьер также оставил запись в книге соболезнований.

Отметим, Дмитрий Медведев прилетел в Германию на одном самолете с Наиной Ельциной. Вдова первого президента России прилетела на церемонию по личному приглашению семьи Коль.

Экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль скончался утром 16 июня в своем доме в немецком Людвигсхафене. Ему было 87 лет. 

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Александр
Автор: Александр Июль 6, 2017 15:46
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Комментарии

  • кристина

    кристина

    куда можно поступить после 9 ?

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  • Екатерина

    Екатерина

    Здравствуйте, дайте пожалуйста номер приёмной комиссии, я не прошла мед.комиссию, можно ли завтра приехать и подать документы?

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  • Алексей

    Алексей

    Можно ли поступить в училище после 9 класса без аттестата, т.е со справкой

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  • Елена

    Елена

    Мы были в с. Полеводка нам там очень понравилось и не чем там не пахнет

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  • Александр

    Александр

    На сварчика когда документы сдовать,

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