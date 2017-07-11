Дмитрий Песков оценил гостеприимство Ангелы Меркель

Также пресс-секретарь президента назвал встречу Меркель и Путина «прекрасной»



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил гостеприимство канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом пишет «Интерфакс».

По словам представителя Кремля, Меркель «радушная хозяйка». Также Песков назвал встречу Меркель и Путина «прекрасной».

Пресс-секретарь отметил, что Меркель встретила Путина и они «начали ретрит вместе с другими главами государств и правительств».

Напомним, в Гамбурге 7 и 8 июля проходит саммит G 20. Вечером 7 июля запланирована встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.