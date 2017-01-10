Дмитрий Песков прокомментировал президентство Барака Обамы

Александр
Автор: Александр Январь 10, 2017 23:45

Дмитрий Песков прокомментировал президентство Барака Обамы

Дмитрий Песков прокомментировал президентство Барака Обамы

Песков назвал «деградацией» отношения Москвы и Вашингтона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «затянувшейся деградацией» отношения Москвы и Вашингтона во время второго срока президентства Барака Обамы. Об этом пишет Gazeta.ru.

Такое заявление Песков сделал,  отвечая на вопрос, как в России оценивают итоги президентства Обамы с точки зрения международных отношений и внешней политики. При этом пресс-секретарь подчеркнул, что результаты президентства – это дело, прежде всего, США и туда не стоит вмешиваться.

«…Единственное, мы можем выразить глубочайшее сожаление в связи с тем, что именно на второй срок президентства господина Обамы, к сожалению, пришелся период достаточно беспрецедентной и затянувшей деградации наших двусторонних отношений», – подчеркнул он.

Также Песков выразил надежду на то, что отношения между США и Россией будут вновь позитивно выстраиваться. 

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Александр
Автор: Александр Январь 10, 2017 23:45
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