До 22 июня в Алтайском крае стартуют все избирательные кампании

10 сентября 2017 года будет избрано почти 6,2 тысячи депутатов и местных глав

781 избирательная кампания пройдет в Алтайском крае перед выборами 10 сентября 2017 года. Старт будет дан отдельно в каждом городе и районе в период с 11 по 21 июня. Так что к 22 июня выборы стартуют уже по всему региону. Об этом журналистам на пресс-конференции в среду, 17 мая, рассказала председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова.

Что? Где? Когда?

10 сентября 2017 года в России состоится очередной Единый день голосования. «Больших выборов» — уровня Госдумы или президентских — в этом году не будет. Зато будут тысячи в городские, районные и сельские думы.

По числу местных выборов 10 сентября Алтайский край входит в топ-5 по стране. На Алтае процедуры народного избрания депутатов и глав пройдут в шести городах, 57 районах. Будет разыграно 5975 мандатов представительных органов муниципальных образований и 189 глав сельских поселений.

Всего 781 избирательная кампания, а также около десяти местных референдумов по вопросам налогообложения (например, в Бийском и Целинном районах).

Также пройдут довыборы одного депутата в Алтайское краевое Законодательное Собрание по избирательному округу № 10 (Ребрихинский и Павловский районы). Это место пустует почти год после перехода депутата-единоросса Валерия Елыкомова в Госдуму, куда он избрался одновременно с АКЗС.

Кстати, в Барнауле, Бийске и Рубцовске выборы пройдут по смешанной системе: половина депутатов будет избрана по одномандатным округам (мажоритарная система), половина — по спискам партии (пропорциональная система).

Теоретически в выборах смогут принять участие почти 1,8 млн избирателей региона.

Новшества

В Алтайском крае недавно подняли планку финансирования кампаний кандидатов и партий. Раньше предельный размер избирательного фонда (официальный максимум, который кандидат или партия может потратить на свою кампанию) устанавливал избирком по формуле пять рублей умножить на число избирателей округа и с учетом ежегодной индексации. В итоге она получалась относительно небольшой, и многим ее просто не хватало.

Теперь сумма фиксированная и прописана в законе. Она установлена в зависимости от количества избирателей.

Например, для кандидатов представительного органа муниципального образования:

Если на территории муниципального образования зарегистрировано не более 1000 избирателей, то предельный размер избирательного фонда кандидата не должен превышать 10 тысяч рублей.

От одной до трех тысяч избирателей — 20 тысяч рублей.

От трех до 10 тысяч избирателей — 40 тысяч рублей.

От 10 до 20 тысяч избирателей — 60 тысяч рублей.

От 20 до 40 тысяч избирателей — 100 тысяч рублей.

От 40 до 100 тысяч избирателей — 200 тысяч рублей.

От 100 до 200 тысяч избирателей — 500 тысяч рублей. Это, например, Бийск и Рубцовск. В Бийске получается около 80 рублей на одного избирателя.

Свыше 200 тысяч избирателей — до 1 млн рублей. Так будет только в Барнауле.

Для партий:

Не более 50 тысяч избирателей — 1 млн рублей.

От 50 до 100 тысяч избирателей — 2 млн рублей.

От 100 до 200 тысяч избирателей — 4 млн рублей.

Свыше 200 тысяч избирателей — 10 млн рублей.

Хотя и теперь суммы значительно ниже, чем во многих регионах.

Кстати, предельный избирательный фонд на выборах депутатов Госдумы по округу составляет 40 млн рублей.

«Эти новшества позволят сделать фонды более прозрачными, расчеты — понятными, исключаются субъективные причины», — прокомментировала Ирина Акимова.

Она признала, что предыдущая система расчетов приводила к ущемлению прав некоторых кандидатов. Обычно траты на кампанию значительно выше установленного максимума, поэтому кто-то мог тратить их «в черную».

Еще одна новинка — внедрение в оборот протоколов об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR-код). Это, по словам Ирины Акимовой, поможет избежать человеческих ошибок и злоупотреблений и ускорить ввод данных в систему ГАС «Выборы». Хотя в этом сентябре ноу-хау будет использовано не на всех участках.

Сейчас в Госдуме рассматривают законопроект, который предполагает отмену открепительных удостоверений на федеральных и, возможно, региональных выборах (муниципальных это не касается). Голосовать, если закон примут, можно будет по месту пребывания, если человек не может по месту прописки. Не просто так, конечно, а предварительно уведомив о таком своем желании.

Напомним, что на муниципальных выборах не будет открепительных удостоверений, а вот досрочное голосование будет. На прошлогодних выборах в АКЗС и Госдуму было с точностью до наоборот.