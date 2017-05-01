Доход мэра Москвы Собянина в прошлом году составил почти 6,5 млн рублей

В 2015 году Собянин заработал 6,48 миллиона рублей
Доход мэра Москвы Сергея Собянина в прошлом году составил почти шести миллионов 456 тысяч рублей, пишет РИА «Новости».
Отметим, что в позапрошлом году заработок чиновника был почти такой же — 6,48 миллиона рублей. Но тем не менее, в прошлом году он получил на 24 тысячи рублей, чем в позапрошлом.
Также сообщается, что московский градоначальник владеет гаражом площадью 26,8 квадратных метров и квартирой площадью 308,1 квадратных метров. Автомобиля в собственности у столичного мэра нет.
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