Доход мэра Москвы Собянина в прошлом году составил почти 6,5 млн рублей

Александр
Автор: Александр Май 1, 2017 19:45

Доход мэра Москвы Собянина в прошлом году составил почти 6,5 млн рублей

Доход мэра Москвы Собянина в прошлом году составил почти 6,5 млн рублей

В 2015 году Собянин заработал 6,48 миллиона рублей

Доход мэра Москвы Сергея Собянина в прошлом году составил почти шести миллионов 456 тысяч рублей, пишет РИА «Новости».

Отметим, что в позапрошлом году заработок чиновника был почти такой же — 6,48 миллиона рублей. Но тем не менее, в прошлом году он получил на 24 тысячи рублей, чем в позапрошлом.

Также сообщается, что московский градоначальник владеет гаражом площадью 26,8 квадратных метров и квартирой площадью 308,1 квадратных метров. Автомобиля в собственности у столичного мэра нет.

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Александр
Автор: Александр Май 1, 2017 19:45
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