Дональд Трамп и его супруга Мелания посетят свадьбу министра финансов США

Предполагается, что президентская чета пробудет на свадьбе около трех часов



Президент США Дональд Трамп со своей женой Меланией посетят свадьбу министра финансов этой страны Стивена Мнучина. Об этом пишет «Российская газета».

Как сообщается, президентская чета пробудет на свадьбе около трех часов. Торжественное мероприятие пройдет в зале в центре города, который носит имя Эндрю Меллона, возглавлявшего министерство финансов США с 1921 по 1932 год.

Жениху 54 года, а его невесте 36. Пара знакома уже четыре года. При знакомстве нынешний министр финансов служил на руководящих должностях в банке OneWestBank. Чиновник уже в третий раз свяжет себя узами брака. Три года назад он развелся со второй женой.