Дональд Трамп намекнул, что скоро позвонит Владимиру Путину

Александр
Автор: Александр Январь 27, 2017 15:46

Дональд Трамп намекнул, что скоро позвонит Владимиру Путину

Дональд Трамп намекнул, что скоро позвонит Владимиру Путину

Ранее сообщалось, что телефонный разговор может состояться в ближайшие выходные

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен в ближайшее время позвонить своему российскому коллеге Владимиру Путину, пишет Gazeta.ru.

Об этом глава американского государства рассказал во время интервью Fox News.

«Он позвонил мне после того, как я выиграл. У нас не было еще обсуждений, но, насколько я понимаю, у нас скоро будет обсуждение с ним», — отметил президент Америки.

Ранее СМИ писали, что телефонный разговор между Трампом и Путиным может состояться в ближайшие выходные. Речь идет о датах 28 или 29 января. 

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Александр
Автор: Александр Январь 27, 2017 15:46
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