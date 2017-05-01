Дональд Трамп намерен оставаться на посту президента два срока подряд

Александр
Автор: Александр Май 1, 2017 19:45

Дональд Трамп намерен оставаться на посту президента два срока подряд

Дональд Трамп намерен оставаться на посту президента два срока подряд

По словам Трампа, он еще не знает президентов, которые сделали столько же много после 100 дней, находясь в должности

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется после окончания первого срока президентства вновь переизбраться, пишет «ФАН».

«Надеюсь, что дела у нас пойдут так хорошо, что я смогу легко переизбраться и наслаждаться плодами того, чего мы достигли», — отметил глава американского государства.

Трамп также заявил, что еще не может привести в пример других президентов, которые бы за 100 дней могли бы сделать также много. 

Напомним, выборы на пост президента США прошли 8 ноября прошлого года. Инаугурация Дональда Трампа состоялась 20 января 2017 года.

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Александр
Автор: Александр Май 1, 2017 19:45
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