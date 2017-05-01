Дональд Трамп намерен оставаться на посту президента два срока подряд

По словам Трампа, он еще не знает президентов, которые сделали столько же много после 100 дней, находясь в должности
Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется после окончания первого срока президентства вновь переизбраться, пишет «ФАН».
«Надеюсь, что дела у нас пойдут так хорошо, что я смогу легко переизбраться и наслаждаться плодами того, чего мы достигли», — отметил глава американского государства.
Трамп также заявил, что еще не может привести в пример других президентов, которые бы за 100 дней могли бы сделать также много.
Напомним, выборы на пост президента США прошли 8 ноября прошлого года. Инаугурация Дональда Трампа состоялась 20 января 2017 года.
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