Дональд Трамп намерен сократить численность американских спец-служб

Это будут первые шаги Трампа на посту главы Белого дома

Избранный президент США Дональд Трамп намерен сократить численность спецслужб США. Такие первые шаги намерен предпринять глава Белого дома сразу после инаугурации.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к будущему американскому президенту. Отмечается, что сокращения коснутся Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США и офиса директора национальной разведки.

Между тем, как пишет ТАСС, Дональд Трамп после своего вступления в должность в первую очередь сосредоточится на вопросе создания рабочих мест и многократно обещанной им ранее отмене реформы медстрахования уходящего хозяина Белого дома Барака Обамы. Об этом в среду по итогам встречи с республиканцами в Конгрессе заявил будущий вице-президент Майкл Пенс.

«Это начнется в первый же день. Как мы ожидаем, еще до его завершения, избранный президент, находясь в Овальном кабинете, будет предпринимать действия, направленные на отмену исполнительных указов (Обамы), а также применение полномочий главы исполнительной власти с целью выполнения обещаний, сделанных в ходе предвыборной кампании», — сказал Пенс.