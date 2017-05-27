Дональд Трамп назвал «злобными лузерами» исполнителей теракта в Манчестере

Александр
Автор: Александр Май 27, 2017 17:45

Дональд Трамп назвал «злобными лузерами» исполнителей теракта в Манчестере

Дональд Трамп назвал "злобными лузерами" исполнителей теракта в Манчестере

Советник Трампа напомнил, что ровно четыре года назад в Лондоне произошло убийство военнослужащего Ли Ригби

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с терактом, произошедшим накануне в Великобритании на стадионе «Манчестер Арена» во время концерта американской певицы. Об этом пишет РБК.

Весть о теракте застала главу американского государства в Вифлееме, где он находится с официальным визитом. Президент США назвал авторов нападения «злобными лузерами».

Между тем советник Трампа Себастьян Горка напомнил, что этот теракт случился ровно через четыре года после убийства в Лондоне британского военнослужащего Ли Ригби.

Напомним, по последним данным, во время теракта 22 человека погибли. Еще известно о 59 пострадавших. Правоохранители считают, что взрыв осуществил террорист-смертник.

Ранее слова соболезнования выразил президент России Владимир Путин, который назвал произошедшее «циничным и бесчеловечным преступлением».

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Александр
Автор: Александр Май 27, 2017 17:45
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