Дональд Трамп назвал «злобными лузерами» исполнителей теракта в Манчестере

Советник Трампа напомнил, что ровно четыре года назад в Лондоне произошло убийство военнослужащего Ли Ригби

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с терактом, произошедшим накануне в Великобритании на стадионе «Манчестер Арена» во время концерта американской певицы. Об этом пишет РБК.

Весть о теракте застала главу американского государства в Вифлееме, где он находится с официальным визитом. Президент США назвал авторов нападения «злобными лузерами».

Между тем советник Трампа Себастьян Горка напомнил, что этот теракт случился ровно через четыре года после убийства в Лондоне британского военнослужащего Ли Ригби.

Напомним, по последним данным, во время теракта 22 человека погибли. Еще известно о 59 пострадавших. Правоохранители считают, что взрыв осуществил террорист-смертник.

Ранее слова соболезнования выразил президент России Владимир Путин, который назвал произошедшее «циничным и бесчеловечным преступлением».