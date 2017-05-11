Дональд Трамп не смог остановиться в Нью-Йорке из-за дороговизны отелей

Вместо Нью-Йорка Трамп остановился в Бедминстере, штат Нью-Джерси.
Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter отметил, что не смог остановиться в Нью-Йорке из-за дороговизны местных отелей.
Как пишет «Московский комсомолец», Трамп остановился не в Нью-Йорке, а в Бедминстере, штат Нью-Джерси.
«Причина, по которой я останавливаюсь в Бедминстере, в этом красивом месте, заключается в том, что пребывание в Нью-Йорке намного дороже», — написал президент США в Twitter .
Также он отметил, что его пребывание в Нью-Йорке создает много неудобств. Бедминстер находится в 65 километрах к западу от Нью-Йорка. Здесь Дональд Трамп владеет элитным гольф-клубом.
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