Дональд Трамп не смог остановиться в Нью-Йорке из-за дороговизны отелей

Александр
Автор: Александр Май 11, 2017 23:45

Дональд Трамп не смог остановиться в Нью-Йорке из-за дороговизны отелей

Дональд Трамп не смог остановиться в Нью-Йорке из-за дороговизны отелей

Вместо Нью-Йорка Трамп остановился в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter отметил, что не смог остановиться в Нью-Йорке из-за дороговизны местных отелей.

Как пишет «Московский комсомолец», Трамп остановился не в Нью-Йорке, а в Бедминстере, штат Нью-Джерси. 

«Причина, по которой я останавливаюсь в Бедминстере, в этом красивом месте, заключается в том, что пребывание в Нью-Йорке намного дороже», — написал президент США в Twitter .

Также он отметил, что его пребывание в Нью-Йорке создает много неудобств. Бедминстер находится в 65 километрах к западу от Нью-Йорка. Здесь Дональд Трамп владеет элитным гольф-клубом.

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Александр
Автор: Александр Май 11, 2017 23:45
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