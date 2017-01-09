Дональд Трамп примет решение о мерах против России после инаугурации
Помощница избранного президента США при этом заявила, что Трамп приветствовал бы сотрудничество с РФ по борьбе с терроризмом
Дональд Трамп примет решение о том, предпринимать ли в отношении России какие-либо меры в связи с информацией о кибератаках, после своей инаугурации.
Как передает ТАСС, об этом в интервью телеканалу NBC сообщила помощница избранного президента США Келлиэнн Конуэй</strong>. «Избранному президенту, инаугурация которого состоится примерно через две недели, придется принять решение на этот счет вместе с его командой по безопасности и разведке», – сказала она.
Также Конуэй добавила, что Трамп приветствовал бы сотрудничество с РФ в борьбе против террористов запрещенной в России группировки «Исламское государство».
Напомним, американская сторона в конце 2016 года под предлогом якобы причастности России к кибератакам ввела в отношении нашей страны дополнительные санкции и выслала 35 российских дипломатов.
Официальные представители Москвы неоднократно подчеркивали, что РФ не имеет отношения к хакерским атакам.
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