Дональд Трамп разочаровался в своем пресс-секретаре и ищет ему напарника

Александр
Автор: Александр Февраль 8, 2017 14:45

Дональд Трамп разочаровался в своем пресс-секретаре и ищет ему напарника

Дональд Трамп разочаровался в своем пресс-секретаре и ищет ему напарника

Трамп недоволен работой Шона Спайсера на этой должности

Президент США Дональд Трамп недоволен работой своего пресс-секретаря Шона Спайсера. Отметим, что Спайсер совмещает сразу две должности – пресс-секретаря и директора Белого дома по коммуникациям. Об этом пишет сайт газеты «Комсомольская правда».

Как правило, на этих должностях работают два человека. Но Трамп хотел провести эксперимент и поставил на это место одного человека.

В Белом доме говорят, что Трамп ежедневно жалеет о том, что он остановил свой выбор на Шоне Спайсере. Изначально он хотел отдать это место  Келлиэнн Конуэй, которая сейчас занимает пост советника президента.

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Александр
Автор: Александр Февраль 8, 2017 14:45
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