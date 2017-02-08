Дональд Трамп разочаровался в своем пресс-секретаре и ищет ему напарника

Трамп недоволен работой Шона Спайсера на этой должности

Президент США Дональд Трамп недоволен работой своего пресс-секретаря Шона Спайсера. Отметим, что Спайсер совмещает сразу две должности – пресс-секретаря и директора Белого дома по коммуникациям. Об этом пишет сайт газеты «Комсомольская правда».

Как правило, на этих должностях работают два человека. Но Трамп хотел провести эксперимент и поставил на это место одного человека.

В Белом доме говорят, что Трамп ежедневно жалеет о том, что он остановил свой выбор на Шоне Спайсере. Изначально он хотел отдать это место Келлиэнн Конуэй, которая сейчас занимает пост советника президента.