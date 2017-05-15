Дональд Трамп встретится в Вашингтоне с Реджепом Эрдоганом 16 мая

Ранее Эрдоган говорил, что выразит недовольство решением Вашингтона о поставке тяжелого вооружения сирийским курдам
Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Вашингтоне 16 мая. Эту информацию подтвердили в Белом доме, пишет «Коммерсант».
В сообщении Белого дома сказано, что на встрече обсудят совместные усилия в борьбе с терроризмом. Между тем ранее лидер турецкого государства говорил, что хочет выразить недовольство решением Америки о поставке тяжелого вооружения сирийским курдам.
Как сообщалось ранее, глава американского государства Дональд Трамп санкционировал поставки вооружения курдам, входящим в коалицию «Силы демократической Сирии».
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