Дональд Трамп встретится в Вашингтоне с Реджепом Эрдоганом 16 мая

Ранее Эрдоган говорил, что выразит недовольство решением Вашингтона о поставке тяжелого вооружения сирийским курдам

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Вашингтоне 16 мая. Эту информацию подтвердили в Белом доме, пишет «Коммерсант».

В сообщении Белого дома сказано, что на встрече обсудят совместные усилия в борьбе с терроризмом. Между тем ранее лидер турецкого государства говорил, что хочет выразить недовольство решением Америки о поставке тяжелого вооружения сирийским курдам.

Как сообщалось ранее, глава американского государства Дональд Трамп санкционировал поставки вооружения курдам, входящим в коалицию «Силы демократической Сирии».