Дональду Трампу не хватило места в люксовых отелях Гамбурга

Президент Америки будет жить во время саммита в гостевом доме сената в Гамбурге
Помощники президента США Дональда Трампа не успели забронировать номер для лидера государства в высокопоставленном отеле Гамбурга на время саммита, пишет «Интерфакс».
Сначала президента хотели поселить в отеле класса люкс Four Seasons. Однако все номера уже до этого полностью выкупила делегация из Саудовской Аравии. Номера в других люксовых отелях также оказались забронированы.
Поэтому глава американского государства поселился в гостевом доме сената в Гамбурге. Команда Трампа будет проживать в генконсульстве США.
Напомним, в пятницу, 7 июля, президент США Дональд Трамп встретится с главой российского государства Владимиром Путиным.
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