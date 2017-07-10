Дональду Трампу не хватило места в люксовых отелях Гамбурга

Александр
Автор: Александр Июль 10, 2017 17:45

Дональду Трампу не хватило места в люксовых отелях Гамбурга

Дональду Трампу не хватило места в люксовых отелях Гамбурга

Президент Америки будет жить во время саммита в гостевом доме сената в Гамбурге

Помощники президента США Дональда Трампа не успели забронировать номер для лидера государства в высокопоставленном отеле Гамбурга на время саммита, пишет «Интерфакс».

Сначала президента хотели поселить в отеле класса люкс Four Seasons. Однако все номера уже до этого полностью выкупила делегация из Саудовской Аравии. Номера в других люксовых отелях также оказались забронированы. 

Поэтому глава американского государства поселился в гостевом доме сената в Гамбурге. Команда Трампа будет проживать в генконсульстве США. 

Напомним, в пятницу, 7 июля, президент США Дональд Трамп встретится с главой российского государства Владимиром Путиным.

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Александр
Автор: Александр Июль 10, 2017 17:45
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