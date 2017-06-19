Дугин, Ермоленко, Завалихин: «Единая Россия» назвала тройку на выборы в БГД

Стало известно, кто возглавит список партии на выборы в гордуму Барнаула

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин, депутат Барнаульской гордумы, сопредседатель регионального отделения ОНФ Марина Ермоленко и депутат БГД Сергей Завалихин займут первые три места в общегородском списке партии «Единая Россия» на выборах в БГД 10 сентября 2017 года. Такое решение только что приняли на заседании Политсовета партии, сообщает источник ИА «Амител» .

За Дугина проголосовали все 19 членов Политсовета, за Ермоленко — 18, Завалихина — 17. Голосование было тайным.

О том, что список возглавит Сергей Дугин, на второй строчке будет Марина Ермоленко, ИА «Амител» сообщало в конце мая. А вот кто займет третье место, не было известно до последнего. Сергей Завалихин, так же как и Ермоленко, входит во фракцию «Единая Россия» в БГД. Он известен как председатель правления краевого отделения «Российский Союз ветеранов Афганистана», также является директором ИП Завалихин С.В.

Остальных кандидатов по одномандатным округам и партспискам партия окончательно согласует на конференции 14 июля. В «Единой России» заверили, что на выборы от нее пойдут победители праймериз (первую тройку партия может формировать и не из участников праймериз).

О том, что такое праймериз, когда и как их проводили, читайте здесь.

Первая тройка проходит в думу при любом раскладе (минимум для прохождения в БГД партия, безусловно, наберет). Однако если Ермоленко и Завалихин должны продолжить свое депутатство, то Дугин, скорее всего, в БГД не пойдет. Хотя после выборов заканчивается его срок на посту сити-менеджера. Вряд ли ему интересна дума, даже с потенциальным постом ее председателя.

Выборы в Барнаульскую городскую думу шестого созыва состоятся 10 сентября 2017 года. Будет избрано 40 депутатов: 20 по спискам партии и 20 одномандатников.