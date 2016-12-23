Дугин рассказал, чем Барнаул и Алтайский край обязаны Александру Карлину

Александр
Автор: Александр Декабрь 23, 2016 14:46

Дугин рассказал, чем Барнаул и Алтайский край обязаны Александру Карлину

Дугин рассказал, чем Барнаул и Алтайский край обязаны Александру Карлину

Сити-менеджер призывает замечать хорошее и игнорировать «популистские заявления» в адрес губернатора

Алтайский край и его столица многим обязаны губернатору региона Александру Карлину, считает глава администрации Барнаула Сергей Дугин. По его мнению, именно благодаря «харизме, опыту и управленческим качествам» губернатора в крае за последние годы было сделано множество по-настоящему важных и значимых дел. Это и строительство мостов, ремонт дорог, строительство спортивных и социальных объектов. Сити-менеджер призывает замечать хорошее и игнорировать «популистские заявления» в адрес губернатора. Заявление Сергея Дугина опубликовано на официальном сайте администрации города в среду, 21 декабря. Публикуем текст полностью:

«Объективно рассуждая, сложно представить в Алтайском крае человека, сделавшего больше, чем Александр Богданович. Во многом благодаря его харизме, опыту, управленческим качествам и умению донести свои мысли в крае происходит столько позитивных перемен: возводят мосты в селах, ремонтируют трассы.

По его личной инициативе в крае начали развивать туризм. Вера конкретного человека в возможности края принесла нашему региону, по разным оценкам, около двух миллионов туристов в год.

Губернаторская программа «80х80» дала краю десятки современных спортивных и других социальных объектов. В Барнауле именно благодаря Александру Карлину в этом году удалось отремонтировать несколько важных участков дорог. Один только ремонт Павловского тракта и проспекта Строителей обошелся краевому бюджету в 150 миллионов рублей. Открылся ледовый комплекс «Динамо», где круглый год на двух коробках могут заниматься хоккеисты и фигуристы, а зрители могут наблюдать за этим на комфортной и современной трибуне. Объект строили три года, в него вложили 500 миллионов рублей привлеченных частных инвестиций при краевой поддержке.

Именно благодаря прямой протекции губернатора в Барнауле развивают исторический центр: отреставрированы мосты через Барнаулку, построена красивая лестница в Нагорный парк, ставшая любимым местом барнаульцев в городе. Продолжаются работы по берегоукреплению в районе Речного вокзала: Барнаул обзаведется привлекательной набережной. На сегодняшний день на создание кластера из средств федерального бюджета направлено около 692 млн рублей, что составляет 100% от утвержденных программой лимитов федеральных средств. Из регионального и муниципального бюджетов в текущем году на реализацию проекта направлено 100 млн рублей.

В крае действует ряд инвестиционных проектов, ежегодно предпринимателей поддерживают грантами, а приоритет отдается социально ответственному бизнесу.

Александр Богданович – это человек, который делает все возможное и невозможное для того, чтобы уровень жизни жителей края повысился. Безусловно, проблемы есть во всех регионах России, наш край – не исключение. Но уверенно утверждаю: Александр Богданович находит силы, средства и возможности постепенно решать все вопросы. Как глава администрации города точно знаю, что Барнаул многим обязан этому конкретному человеку.

Неизвестные граждане позволяют себе популистские лозунги и высказывания в адрес губернатора, но давайте объективно смотреть на вещи, давайте замечать хорошее! Пока, к моему сожалению, по этому поводу на ум приходит русская поговорка: «Не делай людям добра, не увидишь от них лиха».

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Александр
Автор: Александр Декабрь 23, 2016 14:46
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