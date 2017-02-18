Дума досрочно прекратила полномочия депутатов от ЕР Меткина и Любимова

Александр
Автор: Александр Февраль 18, 2017 02:45

Дума досрочно прекратила полномочия депутатов от ЕР Меткина и Любимова

Дума досрочно прекратила полномочия депутатов от ЕР Меткина и Любимова

Меткинуходит из нижней палаты российского парламента потому, что получил предложение по своей прежней работе на предприятии

Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия двух единороссов — Александра Меткина и Николая Любимого, пишет ТАСС.

Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов уточнил, что Меткин уходит из нижней палаты РФ по собственному желанию из-за того, что получил предложение по своей прежней работе на предприятии в Краснодарском крае и захотел вернуться в производство.

Кроме этого, палата одобрила сложение думского мандата Любимова. Ранее его назначили врио губернатора Рязанской области.

РИА Новости напоминает, что во вторник, 14 февраля, глава государства Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Рязанской области Олега Ковалева и предложил его место Любимову, ранее уже работавшему в Калужской области. Агентство отмечает, что с 2010 по 2016 годы он занимал посты главы Калуги, замгубернатора Калужской области, а также председателя Законодательного собрания региона.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Февраль 18, 2017 02:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Ольга

    Ольга

    Если я хочу работать в стоматологии мёд сестрой мне можно пройти курсы или учиться на мёд.сестру

    Читать статью
  • Алина

    Алина

    Что нужно сдавать для поступления на технологию мяса и мясных продуктов

    Читать статью
  • Ольга

    Ольга

    Светлая память. Жаль, такой хороший человек.

    Читать статью
  • Ирина

    Ирина

    Это бывшая школа N 30?

    Читать статью
  • катя 4 классс

    катя 4 классс

    мне кажется что сложная программа

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии