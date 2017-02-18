Дума досрочно прекратила полномочия депутатов от ЕР Меткина и Любимова

Меткинуходит из нижней палаты российского парламента потому, что получил предложение по своей прежней работе на предприятии

Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия двух единороссов — Александра Меткина и Николая Любимого, пишет ТАСС.

Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов уточнил, что Меткин уходит из нижней палаты РФ по собственному желанию из-за того, что получил предложение по своей прежней работе на предприятии в Краснодарском крае и захотел вернуться в производство.

Кроме этого, палата одобрила сложение думского мандата Любимова. Ранее его назначили врио губернатора Рязанской области.

РИА Новости напоминает, что во вторник, 14 февраля, глава государства Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Рязанской области Олега Ковалева и предложил его место Любимову, ранее уже работавшему в Калужской области. Агентство отмечает, что с 2010 по 2016 годы он занимал посты главы Калуги, замгубернатора Калужской области, а также председателя Законодательного собрания региона.