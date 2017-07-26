Дума приняла закон об ужесточении наказания за склонение детей к суициду

Нижний предел лишения свободы – пять лет, а верхний – до 15 лет

Государственная Дума в третьем чтении приняла закон, который ужесточает уголовное наказание за склонение детей и подростков к самоубийству, если оно привело к смерти человека.

Парламентарии назвали новые сроки лишения свободы, предусмотренные данным законом.

«Поскольку объектами посягательств сегодня в основном являются несовершеннолетние с их неокрепшей психикой, законопроектом предлагается ужесточить меры уголовной ответственности за совершение указанных преступлений, установив нижний предел лишения свободы пять лет, а верхний – до 15 лет», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно новому документу, теперь срок лишения свободы за склонение или содействие самоубийству может составлять до 10 лет. Если в результате таких действий погиб ребенок или беременная женщина, наказание могут увеличить до 12 лет. В том случае, если к самоубийству склонялось несколько лиц и все они погибли, то наказание будет предусматривать до 15 лет лишения свободы.

Документ был внесен в понедельник председателем фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым, главой комитета по безопасности Василием Пискаревым и его первым заместителем Эрнестом Валеевым.

До недавнего времени за склонение к самоубийству наказывали лишением свободы на срок до шести лет, доведение до самоубийства — от пяти до восьми лет.

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