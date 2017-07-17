Две партии и два самовыдвиженца заявились на выборы в Барнаульскую гордуму

Зарегистрированных кандидатов пока нет, избирком принимает документы до 31 июля

Пока только два кандидата, оба самовыдвиженцы, подали документы на регистрацию на выборы в Барнаульскую городскую Думу. Также заявились две малые партии: «Родина» и «Партия Великое Отечество». В ближайшее время комиссия рассмотрит документы партии «Достоинство». Об этом на пресс-конференции для журналистов в краевом избиркоме рассказал председатель избирательной комиссии Барнаула Виталий Замаруев.

Свои кандидатуры выдвинули Андрей Солодилов (одномандатный округ № 7) и Александр Слабко (№ 18).

Андрей Солодилов (57 лет) — действующий депутат Барнаульской гордумы (председатель бюджетного комитета), советник генерального директора ОАО «Барнаульский пивоваренный завод». Идет самовыдвиженцом, но является членом партии «Единая Россия».

Кстати, Солодилов имеет погашенную в 1989 году судимость по статье «Хулиганство» (УК РСФСР).

Андрей Слабко (32 года)— безработный. Живет в селе Песчанное Топчихинского района.

Что касается партий, то документы на регистрацию принесли представители партии «Родина» (муниципальный список заверен, партия выдвигает 34 кандидата по списку и одного одномандатника), «Партия Великое Отечество» (28 человек по списку партии и 12 одномандатников) и «Достоинство» (выдвинули двух кандидатов).

Известно, что конференцию по выдвижению также уже провели ЛДПР, «Патриоты России», «Партия пенсионеров за справедливость». 14 июля состоится конференция по выдвижению кандидатов партии «Единая Россия», 15 июля — «Яблоко».

От сбора подписей на выборах в БГД в 2017 году освобождены шесть партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Яблоко», «ПАРНАС».

Остальным партиям требуется собрать 0,5% подписей избирателей, зарегистрированных на территории одномандатного избирательного округа, либо 0,5% подписей от числа избирателей на многомандатном округе, поделенного на число депутатских мандатов, но не менее 10 подписей. То же касается и кандидатов-самовыдвиженцев.

В день выборов в Барнауле будет открыт 251 участок. На 63 из них будут установлены КОИБы.

Справка от ИА «Амител»

КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллетеней) – устройство для электронного подсчета голосов избирателей на выборах, или так называемые «электронные урны». Комплекс используется на избирательных участках вместо урн. В него по одному опускаются заполненные избирательные бюллетени. Информация о голосовании сразу считывается и вносится в систему. Вручную такие бюллетени уже не считаются.

Подать документы и кандидатам, и партиям на участие можно до 31 июля.

Кстати, на выборы в БГД будет потрачено 40 млн рублей.

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