Двое кандидатов заявились на довыборы в парламент Алтайского края
Документы принесли единоросс и либерал-демократ
Двое кандидатов подали документы на регистрацию на дополнительные выборы в Алтайское краевое Заксобрание. По информации ИА «Амител» , в среду, 19 июля, документы на регистрацию принесли выдвинутый от «Единой России» Анатолий Вытоптов и от ЛДПР Дмитрий Ворсин (является координатором регионального отделения партии).
Дмитрий Ворсин в беседе с корреспондентом ИА «Амител» сообщил, что решение принимал Высший совет партии, но он к предвыборной борьбе готов.
От КПРФ на довыборы, по данным ИА «Амител» , пойдет Валерий Самодуров. От «Справедливой России» кандидат нам пока неизвестен. Документы он понесет только на следующей неделе.
Повторные выборы в Алтайское краевое Законодательное Собрание по избирательному округу № 10 состоятся 10 сентября 2017 года, в Единый день голосования.
Округ включает Ребрихинский и Павловский районы края, здесь проживает более 53 тысяч избирателей. Сейчас их интересы в АКЗС никто не представляет. Новый созыв парламента был сформирован в сентябре 2016 года на выборах. По этому одномандатному округу прошел единоросс Валерий Елыкомов. Одновременно с этим он прошел в Госдуму от Алтайского края и отказался от мандата депутата АКЗС. Избрать нового на его место было возможно только на довыборах.
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