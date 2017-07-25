Двое кандидатов заявились на довыборы в парламент Алтайского края

Александр
Автор: Александр Июль 25, 2017 01:46

Двое кандидатов заявились на довыборы в парламент Алтайского края

Двое кандидатов заявились на довыборы в парламент Алтайского края

Документы принесли единоросс и либерал-демократ

Двое кандидатов подали документы на регистрацию на дополнительные выборы в Алтайское краевое Заксобрание. По информации ИА «Амител» , в среду, 19 июля, документы на регистрацию  принесли выдвинутый от «Единой России» Анатолий Вытоптов и от ЛДПР Дмитрий Ворсин (является координатором регионального отделения партии).

Дмитрий Ворсин в беседе с корреспондентом ИА «Амител» сообщил, что решение принимал Высший совет партии, но он к предвыборной борьбе готов.

От КПРФ на довыборы, по данным ИА «Амител» , пойдет Валерий Самодуров. От «Справедливой России» кандидат нам пока неизвестен. Документы он понесет только на следующей неделе.

Повторные выборы в Алтайское краевое Законодательное Собрание по избирательному округу № 10 состоятся 10 сентября 2017 года, в Единый день голосования.

Округ включает Ребрихинский и Павловский районы края, здесь проживает более 53 тысяч избирателей. Сейчас их интересы в АКЗС никто не представляет. Новый созыв парламента был сформирован в сентябре 2016 года на выборах. По этому одномандатному округу прошел единоросс Валерий Елыкомов. Одновременно с этим он прошел в Госдуму от Алтайского края и отказался от мандата депутата АКЗС. Избрать нового на его место было возможно только на довыборах.

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Автор: Александр Июль 25, 2017 01:46
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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