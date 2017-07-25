Двое кандидатов заявились на довыборы в парламент Алтайского края

Документы принесли единоросс и либерал-демократ

Двое кандидатов подали документы на регистрацию на дополнительные выборы в Алтайское краевое Заксобрание. По информации ИА «Амител» , в среду, 19 июля, документы на регистрацию принесли выдвинутый от «Единой России» Анатолий Вытоптов и от ЛДПР Дмитрий Ворсин (является координатором регионального отделения партии).

Дмитрий Ворсин в беседе с корреспондентом ИА «Амител» сообщил, что решение принимал Высший совет партии, но он к предвыборной борьбе готов.

От КПРФ на довыборы, по данным ИА «Амител» , пойдет Валерий Самодуров. От «Справедливой России» кандидат нам пока неизвестен. Документы он понесет только на следующей неделе.

Повторные выборы в Алтайское краевое Законодательное Собрание по избирательному округу № 10 состоятся 10 сентября 2017 года, в Единый день голосования.

Округ включает Ребрихинский и Павловский районы края, здесь проживает более 53 тысяч избирателей. Сейчас их интересы в АКЗС никто не представляет. Новый созыв парламента был сформирован в сентябре 2016 года на выборах. По этому одномандатному округу прошел единоросс Валерий Елыкомов. Одновременно с этим он прошел в Госдуму от Алтайского края и отказался от мандата депутата АКЗС. Избрать нового на его место было возможно только на довыборах.

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