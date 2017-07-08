Единая команда гребцов: губернатор Карлин рассказал, как видит свое место

«У нас есть капитан, который определяет маршрут и интенсивность нагрузки на каждого», — сказал глава Алтайского края

Губернатор Алтайского края Александр Карлин в ходе «прямой линии» сравнил свою работу с действиями гребцов в единой большой команде.

Так глава региона отметил на вопрос жителя края, который напомнил, что в свое время Владимир Путин сравнил себя с галерным рабом. В этом контексте губернатора спросил, с кем бы он мог сравнить себя.

«Свое место я вижу в составе единой большой команды гребцов. У нас есть капитан, который определяет маршрут и интенсивность нагрузки на каждого… У меня есть компетенции и зона ответственности», — отметил глава региона.