«Единая Россия» добавила денег на выборы в Алтайском крае

Александр
Автор: Александр Июль 26, 2017 19:45

«Единая Россия» добавила денег на выборы в Алтайском крае

"Единая Россия" добавила денег на выборы в Алтайском крае

Деньги пойдут на выборы губернаторов и парламентов

Партия «Единая Россия» увеличит финансирование предвыборных кампаний в регионах. Об этом «Коммерсанту» сообщил секретарь генерального совета партии Сергей Неверов.

По его словам, всего партия выделила на предстоящие выборы около 600 млн рублей. Как пояснил Неверов, в отличие от прежних региональных выборов, партия направит деньги во все регионы, где проходят выборы губернаторов, парламентов, горсоветов в административных центрах. В среднем партия направила по 10–20 миллионов на счета региональных отделений, а те, в свою очередь, — в избирательные фонды.

«Изменить практику нам позволили достаточные средства, которые партия получила по итогам выборов в Госдуму. Наши коллеги могут сосредоточиться на ведении избирательной кампании, а не только на поиске спонсоров у себя в регионе», — пояснил Неверов.

Отметим, что единый день голосования в 2017 году пройдет 10 сентября. В Алтайском крае в этот день будут выборы исключительно местного уровня — 781 избирательная кампания. Это одна из самых масштабных кампаний в стране. Жители Алтая будут выбирать только местных депутатов и глав. Будет разыграно 978 мандатов депутатов уровня городских округов и районов, 4965 депутатов сельского уровня и уровня городских поселений, 197 глав сельских и городских поселений, а также пройдет 9 референдумов.

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Александр
Автор: Александр Июль 26, 2017 19:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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