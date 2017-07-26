«Единая Россия» добавила денег на выборы в Алтайском крае

Деньги пойдут на выборы губернаторов и парламентов

Партия «Единая Россия» увеличит финансирование предвыборных кампаний в регионах. Об этом «Коммерсанту» сообщил секретарь генерального совета партии Сергей Неверов.

По его словам, всего партия выделила на предстоящие выборы около 600 млн рублей. Как пояснил Неверов, в отличие от прежних региональных выборов, партия направит деньги во все регионы, где проходят выборы губернаторов, парламентов, горсоветов в административных центрах. В среднем партия направила по 10–20 миллионов на счета региональных отделений, а те, в свою очередь, — в избирательные фонды.

«Изменить практику нам позволили достаточные средства, которые партия получила по итогам выборов в Госдуму. Наши коллеги могут сосредоточиться на ведении избирательной кампании, а не только на поиске спонсоров у себя в регионе», — пояснил Неверов.

Отметим, что единый день голосования в 2017 году пройдет 10 сентября. В Алтайском крае в этот день будут выборы исключительно местного уровня — 781 избирательная кампания. Это одна из самых масштабных кампаний в стране. Жители Алтая будут выбирать только местных депутатов и глав. Будет разыграно 978 мандатов депутатов уровня городских округов и районов, 4965 депутатов сельского уровня и уровня городских поселений, 197 глав сельских и городских поселений, а также пройдет 9 референдумов.