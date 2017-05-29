«Единая Россия» не пустит во власть криминалитет — Неверов

Александр
Автор: Александр Май 29, 2017 23:45

«Единая Россия» не пустит во власть криминалитет — Неверов

"Единая Россия" не пустит во власть криминалитет - Неверов

Партфункционер Сергей Неверов рассказал о «темных личностях» из регионов

«Единая Россия» не допустит к власти неких «темных личностей» с криминальным прошлым. Такое завление за несколько дней до предварительного голосования партии «Единая Россия» сделал секретарь Генсовета партии Сергей Неверов.

«К сожалению, во власть в ряде регионов до сих пор пытаются попасть темные личности, выходцы из криминальных и околокриминальных кругов, которые в 90-е годы, пользуясь беззаконием и общим хаосом, через коррупционные схемы смогли легализовать свои бизнесы и заново нарисовать себе новый, чистый имидж», — заявил Сергей Неверов.

Он добавил, что партия получает подобные сигналы из некоторых регионов России.

Сергей Неверов напомнил, что 28 мая состоится предварительное голосование по определению кандидатов «Единой России» на региональных выборах (праймериз).

«Я напоминаю слова президента Владимира Путина, что одним из приоритетов сегодняшней России должна стать атмосфера тотальной нетерпимости к коррупции и криминалу. И мы будем делать все для того, чтобы такая атмосфера была создана во всех регионах России, вне зависимости от того, на каком расстоянии от Москвы они находятся», — сказал он.

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Александр
Автор: Александр Май 29, 2017 23:45
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