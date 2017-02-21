«Единая Россия» объявила о старте праймериз в Барнауле
Партия принимает заявки на участие в предварительном голосовании с 27 февраля по 27 апреля для выборов в Барнаульскую гордуму
«Единая Россия» начинает процедуру предварительного внутрипартийного голосования (праймериз) в Барнауле. С 26 февраля по 27 апреля принимаются заявки от участников, затем начнется предвыборная кампания.
Сами праймериз пройдут в один день по всей стране – 28 мая, а выборы – 10 сентября.
Праймериз – это предварительное голосование в партии, по итогам которого «Единая Россия» определит имена кандидатов, которые пойдут на выборы от партии 10 сентября.
«По предварительным данным, в этот день в Барнауле будут работать 60 счетных комиссий, по три на каждом избирательном округе. Для всех участников предварительного голосования мы создадим равные условия, основанные на трех главных принципах: конкурентность, открытость и легитимность», – цитирует пресс-служба партии руководителя оргкомитета по проведению предварительного голосования, секретаря Барнаульского отделения партии Юрия Еремеева.
В составе оргкомитета также секретарь регионального отделения партии Александр Романенко, руководитель Регионального исполнительного комитета Андрей Клюзов, председатель Молодежного парламента края Артем Сингач, шеф-редактор газеты «Вечерний Барнаул» Евгений Скрипин, представители «Молодой Гвардии», сторонники и общественники.
В Барнауле, где 10 сентября 2017 года избирается городская дума, пройдут открытые праймериз. Открытые – это когда за кандидатов голосуют все (любой избиратель, даже если он не член партии) без регистрации.
Также 10 сентября пройдут выборы в 59 районах и шести городах края. Но там перед выборами партия проведет праймериз по иной модели, более закрыто: за кандидатов голосуют члены партии и выборщики от общественных организаций.
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