«Единая Россия» определилась с кандидатами на выборы в Барнаульскую думу

Александр
Автор: Александр Июль 20, 2017 01:45

«Единая Россия» определилась с кандидатами на выборы в Барнаульскую думу

"Единая Россия" определилась с кандидатами на выборы в Барнаульскую думу

Партия выдвинет 103 кандидата

103 кандидата выдвинет партия «Единая Россия» на выборы в Барнаульскую городскую думу седьмого созыва, которые состоятся 10 сентября 2017 года. Утверждение кандидатов прошло на конференции местного отделения партии вечером в пятницу, 14 июля. Подробности с места события передает корреспондент ИА «Амител» .

Первая тройка, как и предполагалось, выглядит так: глава администрации Барнаула Сергей Дугин, сопредседатель ОНФ в Алтайском крае и депутат БГД Марина Ермоленко, председатель правления краевого отделения «Российский Союз ветеранов Афганистана» и депутат БГД Сергей Завалихин.

В числе кандидатов от партии идут генеральный директор Алтайского  геофизического завода Марат Жумадилов, сын вице-премьера регионального правительства Александр Локтев, председатель совета ТОС микрорайона «Магистральный» Сергей Струченко, руководитель медцентра «Пигмалион»Алексей Маликов, председатель координационного совета предпринимателей при администрации города Юрий Ряполов, ректор Алтайского института культуры Галина Буевич, гендиректор ЗАО «Сибирьавтоцентр» Валерий Касплер и другие.

Весь список опубликуем чуть позже.

Заместитель председателя регионального правительства Алиайского края, член президиума  и регионального политсовета партии Сергей Локтев пожелал кандидатам победить по всем одномандатным округам и набрать не менее 50% по списку партии.

«Эти результаты были достигнуты в 2012 году, в этом году, думаю, повторить успех реально. А вообще надо не повторять успех, а ставить более высокую планку», — сказал чиновник.

Всего в БГД седьмого созыва будет избрано 40 депутатов: 20 по одномандатным округам, 20 по спискам партий. Первая тройка «Единой России» — проходная на 100%. Однако же Сергей Дугин от депутатства скорее всего откажется. 

Теперь кандидатам необходимо подать документы на регистрацию в городской избирком. Собирать подписи для регистрации им не требуется, «Единая Россия» имеет льготу в этой части.

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  • Татьяна

    Татьяна

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  • Екатерина Г

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