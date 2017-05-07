«Единая Россия» осталась довольна заявками на праймериз в Барнауле

177 кандидатов примут участие в предварительном голосовании партии

177 кандидатов из 199 подавших заявку зарегистрировала партия для участия в предварительном голосовании в Барнауле. Большинство из них — беспартийные. Подробности «приемной кампании» на праймериз представители партии рассказали журналистам в среду, 3 мая.

Так, по словам председателя оргкомитета, секретаря барнаульского местного отделения партии Юрия Еремеева, который, кстати, является председателем организационно-контрольного комитета администрации Барнаула, всего с документами на участие обратились 199 человек. Из них были зарегистрированы 177 человек. Это те, кто соответствовал всем требованиям предварительного голосования. Что это были за требования и что такое праймериз, читайте в материале ИА «Амител» «Как пройдут праймериз «Единой России» в Барнауле?».

«В Индустриальном районе Барнаула зарегистрировано 49 человек на шесть округов, в Ленинском 42 на четыре округа, в Центральном районе 32 человека на четыре округа, по 27 на три округа в Железнодорожном и Октябрьском районах. Участники представляют все сферы жизни города: социальная сфера, промышленность, здравоохранение, образование, культура, молодежь», — подчеркнул Юрий Еремеев.

Кстати, 65% участников не являются членами партии «Единая Россия», 27% — члены партии, 8% — сторонники партии.

«Самые разные были прогнозы (по количеству кандидатов — прим. ред.): и 200, и 250. То, что мы имеем, — достойный результат. И мы хорошо смотримся на фоне других субъектов», — прокомментировал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Романенко.

Он напомнил, что в регионе 10 сентября пройдут самые массовые муниципальные выборы — будет выбрано 6,2 тысячи депутатов сел, районов и городов края.

Впрочем, «ЕР» проводит открытые праймериз, когда выдвигать кандидатуры могут беспартийные, а голосовать за них – все желающие, только в Барнауле.

«Главная задача — сформировать команду единомышленников под хорошим названием — партия «Единая Россия», — подчеркнул Романенко.

Представители партии ожидают явку на праймериз в Барнауле в пределах пяти процентов, но уверяют: явка — не самоцель.