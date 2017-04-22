«Единая Россия». Перезагрузка» — новый проект на Amic.ru

Рассказываем, чем занимается партия

Информационное агентство «Амител» совместно с региональным отделением «Единой России» подготовило проект о том, чем партия занимается в Алтайском крае. Мы назвали его «Единая Россия». Перезагрузка».

Мы расскажем о «Единой России», как и зачем она идет на выборы, презентуем вам несколько крупных и актуальных проектов для населения, объясним, как вступить в «Единую Россию» и обратиться к ней за помощью.

Ну а теперь сам проект «Единая Россия». Перезагрузка».