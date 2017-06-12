«Единая Россия» потратила в 2016-м годовой бюджет Барнаула

8,2 млрд рублей поступило на федеральный счет партии в прошлом году

Центральная избирательная комиссия России опубликовала отчет об официальных счетах партий в 2016 году. Самой «обеспеченной» партией стала «Единая Россия».

Почти все партии, которые принимали участие в выборах 2016 года, получили на свои счета больше денег, чем годом ранее. И это понятно, ведь в прошлом году в стране прошли выборы в Госдуму.

Так, «Единая Россия» получила 8,2 млрд рублей (прирост на 3 млрд). Эта сумма почти равна размеру бюджета Барнаула, принятого в конце прошлого года.

Сама партия внесла на свой счет 3,6 млрд рублей, еще 4,3 млрд получила от спонсоров. Почти всю сумму «Единая Россия» потратила.

Среди жертвователей 619 юридических лиц, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Больше всех в партийную «кубышку» положило ОАО «Томская домостроительная компания» – 45 млн рублей.

На счет КПРФ поступило 2,19 млрд рублей (в позапрошлом — 1,5 млрд). Сама партия из своего бюджета выделила 1,4 млрд рублей, 667 миллионов — пожертвования, еще почти 100 млн — вступительные и членские взносы.

Чуть меньше получила на счет «Справедливая Россия» — 2,18 млрд рублей, больше позапрошлогодних показателей на миллиард рублей. Большую часть этой суммы внесли юридические и физические лица — 1,2 млрд рублей, еще 956 млн — финансирование из бюджета.

И, наконец, четвертая парламентская партия — ЛДПР — имела на счету 1,3 млрд рублей. Из них 843 млн рублей – средства партии и 368 млн рублей — пожертвования.

Из 71 непарламентской партии 33 не получили никаких средств в 2016 году.

Из малых партий самый большой счет был у «Яблока» — 481 млн рублей. Следом по убывающей идет «Партия роста» — 450 млн рублей, а далее «Патриоты России» (104,2 млн), «Родина» (67,7 млн) и ПАРНАС (45,1 млн).

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