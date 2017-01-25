«Единая Россия» спросила у губернатора Карлина о причинах назначения Щукина

Партия направила вопрос к отчету губернатора Алтайского края о назначении «жириновца» Щукина в правительство

Депутаты от «Единой России» официально спросили у губернатора Алтайского края Александра Карлина, почему тот назначил «жириновца» Андрея Щукина на пост вице-премьера в новое региональное правительство.

«Что стояло за таким кадровым решением – назначить Щукина А.Н. на пост вице-премьера?» – этот вопрос стоит первым в списке вопросов к отчету главы региона (документ имеется в распоряжении ИА «Амител» ).

Отчет губернатора Алтайского края, который также занимает пост председателя правительства Алтайского края, состоится в четверг, 26 января.

Всего Александру Карлину поступило более 70 вопросов от депутатов и около 300 от общественников.

Андрей Щукин действительно стал самым неожиданным назначенцем в региональный кабмин. Один из самых ярких политиков региона, активный член партии ЛДПР и подражатель стилю Владимира Жириновского несколько лет занимал пост руководителя реготделения партии, был депутатом краевого парламента несколько созывов. Однако в новый созыв АКЗС не попал (выборы прошли в сентябре 2016 года).

В конце декабря стало известно, что губернатор назначил его на пост заместителя председателя правительства Алтайского края. В кабмине Андрей Щукин курирует работу управления по культуре и архивному делу и управления спорта и молодежной политики.

Само же правительство Алтайского края официально заработало 1 января 2017 года.

До сих пор Александр Карлин никак не комментировал это назначение.