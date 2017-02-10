«Единая Россия» запускает политический проект для молодежи Барнаула

«Политический стартап» — это тренинги, мастер-классы и возможность пойти на выборы от партии

Региональное отделение партии «Единая Россия» и «Молодая гвардия» в Алтайском крае запускают новый проект «Политический стартап». Для его участников пройдут мастер-классы, тренинги и встречи с успешными политиками. Самым активным предложат принять участие в предварительном голосовании перед выборами в Барнаульскую городскую думу.

Проект будет реализован в рамках традиционной образовательной площадки «Алтайская школа современной политики».

С 28 февраля в еженедельном режиме пройдут тренинговые занятия, мастер-классы, встречи с успешными политиками и общественными деятелями региона. Участники проекта узнают об основах организации избирательной кампании на местном уровне и будут обучаться навыкам публичных выступлений.

«В этом году участники проекта получат уникальную возможность практически сразу после обучения применить полученные знания на практике – принять участие в предварительном голосовании «Единой России». Наиболее активных и целеустремленных ребят мы будем рекомендовать к участию в праймериз в Барнаульскую городскую Думу и другие органы местного самоуправления», — сказал координатор проекта «Гражданский университет», депутат фракции «ЕР» в АКЗС Иван Мордовин.

Помогут начинающим политикам молодые депутаты-единороссы, которые расскажут о своем опыте участия в избирательной кампании и поделятся советами.

Записаться в «Алтайскую школу современной политики» можно обратившись в Региональный штаб «Молодой Гвардии Единой России» по адресу пр. Комсомольский, 80, каб. 709 или подать заявку через официальное сообщество «ВКонтакте». Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-905-983-82-78 (Евгений Кантемиров).