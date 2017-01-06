Экс-чиновников могут обязать отчитываться о доходах

Инициатива разрабатывается в Госдуме, но механизм пока не понятен

Депутат Госдумы Эрнест Валеев разрабатывает законопроект о контроле за доходами бывших чиновников. Подробности единоросс сообщил ТАСС.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев готовит проект закона совместно с Генпрокуратурой. Идея не нова, однако пока загвоздка в механизме.

«Чиновник, если он не подал декларацию (о доходах) или представил недостоверные сведения, несет ответственность в виде удаления со службы. А пенсионер?» — пояснил Валеев.

Конкретных сроков внесение в ГД проекта на рассмотрение он не сообщил.

Напомним, сегодня по закону о доходе за год обязаны отчитываться все чиновники и все депутаты. Данные должны быть опубликованы на сайте ведомств и организаций, где работают предоставившие данные деклараций.