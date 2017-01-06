Экс-чиновников могут обязать отчитываться о доходах

Александр
Автор: Александр Январь 6, 2017 14:45

Экс-чиновников могут обязать отчитываться о доходах

Экс-чиновников могут обязать отчитываться о доходах

Инициатива разрабатывается в Госдуме, но механизм пока не понятен

Депутат Госдумы Эрнест Валеев разрабатывает законопроект о контроле за доходами бывших чиновников. Подробности единоросс сообщил ТАСС.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев готовит проект закона совместно с Генпрокуратурой. Идея не нова, однако пока загвоздка в механизме.

«Чиновник, если он не подал декларацию (о доходах) или представил недостоверные сведения, несет ответственность в виде удаления со службы. А пенсионер?» — пояснил Валеев.

Конкретных сроков внесение в ГД проекта на рассмотрение он не сообщил.

Напомним, сегодня по закону о доходе за год обязаны отчитываться все чиновники и все депутаты. Данные должны быть опубликованы на сайте ведомств и организаций, где работают предоставившие данные деклараций. 

Читайте также

Александр
Автор: Александр Январь 6, 2017 14:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью
  • Наталья

    Наталья

    Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!

    Читать статью
  • Саша

    Саша

    Вы супер

    Читать статью
  • Валентин

    Валентин

    Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии